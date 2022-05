Le cifre sono ancora da limare, ma la pista è davvero concreta. Aumenta di giorno in giorno il feeling tra la Juve e Angel Di Maria, come testimoniato anche dal "like" con cui ieri l'esterno argentino ha dimostrato sui social di apprezzare la nuova maglia bianconera per la stagione 2022-23. In scadenza con il PSG, il Fideo è stato individuato come una ghiotta occasione per la Vecchia Signora, che grazie a lui potrebbe portare un importante bagaglio di esperienza in uno spogliatoio giovane, presto orfano anche di un leader "storico" come Giorgio Chiellini, andando poi a comporre un tridente esplosivo con Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Per il club torinese, insomma, non ci sono più dubbi sulla bontà dell'affare, che significherebbe investire per un ingaggio da top, ma per una sola stagione, il tempo necessario per dare la possibilità a Di Maria di godersi un'ultima annata da protagonista e prepararsi al meglio per il Mondiale, peraltro chiudendo la carriera con una tappa in Serie A che, di fatto, è l'unico grande campionato europeo che ancora non figura sul suo curriculum. La quadra, come anticipato, va trovata sul fronte economico: secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, alla Continassa vorrebbero sborsare meno degli 8 milioni di euro più bonus richiesti dall'entourage nel primo incontro, ma la differenza tra le parti non sembra incolmabile. Per la fumata bianca, insomma, può essere questione di poche settimane...