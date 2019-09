Le prime indiscrezioni delle ultime ore vogliono il bilancio della Juventus in rosso di oltre 40 milioni di euro nel primo semestre di questo 2019. Chiuso lo scorso 30 giugno, il bilancio verrà approvato il prossimo 19 settembre, nel Consiglio di Amministrazione in programma in casa bianconera. Da lì si scoprirà se la Juventus avrà effettivamente aumentato il proprio debito oppure se la situazione sarà migliore del previsto. Quel che è certo è che le mancate cessioni del mercato hanno inciso e non poco, in negativo.