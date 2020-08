La Juve, con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, ha fatto gli auguri di compleanno al vicepresidente bianconero Pavel Nedved.



GLI AUGURI - "Il 30 agosto è un giorno speciale per tutti i tifosi bianconeri. È il giorno del compleanno di un simbolo, una bandiera: Pavel Nedved. Il nostro vicepresidente spegne oggi 48 candeline.



Giocatore straordinario come testimoniano le 327 presenze con la maglia della Juventus, le 65 reti messe a segno, e i trofei: quattro scudetti, due Supercoppe Italiane e un Pallone d'Oro, oggi in mostra allo Juventus Museum, Pavel ha continuato a vivere e respirare il bianconero, come una seconda pelle, anche dopo aver appeso le scarpette al chiodo.



Consigliere d'amministrazione prima, vicepresidente ora, simbolo di juventinità, incarna alla perfezione i nostri valori: la vittoria come fine, il lavoro e il sacrificio gli unici mezzi per raggiungerlo.



Da tutto il popolo della Juve, tanti auguri, vicepresidente!".