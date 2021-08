Dal sito ufficiale della Juventus:"Giornata di festa, oltre che di lavoro come sempre, per Pavel Nedved. Il nostro Vicepresidente compie infatti 49 anni, nato a Cheb, in Repubblica Ceca, il 30 agosto 1972.49 anni, e gli ultimi 20 vissuti con solo due colori addosso: il bianco e il nero. Il Pavel giocatore arriva infatti alla Juve nel 2001, e collezionerà ben 327 presenze, segnando 65 reti e vincendo quattro scudetti, due Supercoppe Italiane e un Pallone d'Oro, oggi in mostra allo Juventus Museum.Bianconero sempre e ancora: Nedved saluta il calcio giocato nel 2009 ma l’anno dopo siede nel Consiglio di Amministrazione di Juventus e dal 2015 ricopre la carica di Vicepresidente. Una Leggenda, un simbolo di cosa significa essere juventino e incarnare i valori della nostra maglia.Da parte di tutti noi, buon compleanno!"