La Juventus, rigorosamente in lingua inglese dato l'impegno "internazionale", rivolge i suoi migliori auguri a tutti i cinque bianconeri coinvolti oggi nel match degli Europei tra Italia e Galles: il poker azzurro formato da Bonucci, Chiellini (a dire il vero infortunato), Chiesa e Bernardeschi, contrapposto ad Aaron Ramsey.

Calcio d'inizio a Roma alle 18

A Bianconeri derby to close out #EURO2020 Group A!



Good luck to @chiellini, @bonucci_leo19, @federicochiesa & @fbernardeschi representing the @azzurri & @aaronramsey for @Cymru #ForzaJuve pic.twitter.com/WYih06F8z4