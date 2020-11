Mercoledì sera ha piazzato un assist in amichevole contro l'Olanda, ma ora c'è da lottare per i 3 punti in Nations League. Alvaro Morata, uomo in più nell'attacco della Juventus in questo inizio di stagione non facilissimo per la squadra di mister Pirlo, si sta giocando delle ottime carte pure in chiave nazionale, con la sua Spagna che agli Europei è inserita nel girone con Svezia, Polonia e Slovacchia. Ma stasera c'è la trasferta in Svizzera, per la quale la Juve ha rivolto a Morata gli auguri nella sua lingua: "Suerte!".