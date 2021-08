Dal sito ufficiale della"Auguri di buon compleanno che si sommano a quelli di pronta guarigione per Arthur. Il talento brasiliano festeggia il suo secondo compleanno in bianconero, mentre continua il percorso di recupero in seguito all’intervento chirurgico del 16 luglio.Tutti noi lo aspettiamo a braccia aperte, per rivedere in campo le qualità con le quali il neo-venticinquenne ci ha deliziati la scorsa stagione: intelligenza tattica, capacità di trovare le linee di passaggio e la forza magnetica con la quale riesce a mantenere il controllo del pallone.Con l’augurio di ritrovarlo a disposizione presto, nel frattempo, un “Feliz Aniversário, Arthur!” da tutti noi!"