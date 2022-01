Anche lasi unisce agli auguri a Hasan, che quest'oggi compie 45 anni. Attuale direttore sportivo del Bayern Monaco, "Brazzo" ha vestito la maglia bianconera dal 2007 al 2011, scendendo in campo per 61 volte e segnando anche 8 reti. Giornata di doppia festa per lui, quella di oggi, che oltre a salutare il 2022 spegne anche le candeline sulla torta. Con l'immancabile pensiero della sua ex squadra, che gli ha dedicato un post sul suo profilo Twitter ufficiale: