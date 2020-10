Luciano Favero ha giocato nella Juventus dal 1984 al 1989. Approdato in bianconero per prendere il posto di Claudio Gentile, non ne ha ripetuto la leggendaria carriera ma si è guadagnato la stima del popolo juventino diventando un punto fermo della Juve della seconda metà degli anni Ottanta, vincendo sia scudetto che Coppa dei Campioni e Intercontinentale. Nato a Santa Maria di Sala, vicino Venezia, oggi compie 63 anni. La Juventus gli ha rivolto gli auguri di buon compleanno su Twitter, pubblicando con la consueta grafica una sua foto di esultanza.