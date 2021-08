Tanti auguri di buon compleanno a Paulo Sousa pic.twitter.com/irP9FPNIpx — JuventusFC (@juventusfc) August 30, 2021

Compie oggi 51 anni Paulo Sousa, ex centrocampista e poi allenatore portoghese, attualmente c.t. della Polonia. Ha sia giocato che allenato per diversi anni in Italia, e in particolare militò nella Juventus dal 1994 al '96, arrivando ad alzare al cielo di Roma la Champions League, prima di infliggere invece la sconfitta in finale alla stessa Juve l'anno successivo con la maglia del Borussia Dortmund.