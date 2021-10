Non solo Mauro German Camoranesi. Anche Antonello Cuccureddu compie oggi gli anni. Per la precisione 72. Giocatore di rara duttilità soprattutto per gli anni Settanta, svariava in tutti i ruoli dalla cintola in giù. Ma è a un suo gol che i tifosi della Juventus ricordano più di qualunque altra impresa: quella botta da fuori contro la Roma che permise di vincere uno scudetto incredibile a scapito del Milan, ko nella Fatal Verona.

Questi gli auguri della Juve a Cuccureddu: