Compie oggi 44 anni Alex Manninger, il portiere austriaco che ha fatto da riserva alla Juventus per 4 stagioni dal 2008 al 2012. Da secondo a terzo portiere, un estremo difensore affidabile quando chiamato in causa. Una figura a cui i tifosi della Juve sono rimasti affezionati, come si resta affezionati a quelle riserve che fanno gruppo e mostrano il massimo impegno quando c'è bisogno di loro.