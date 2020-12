Attraverso i propri profili social, laha voluto ricordare una leggenda che ha contribuito a fare grande il nome della Vecchia Signora. Si tratta di Giovanni: 5 stagioni in bianconero tra l 1930 e il 1935, 160 partite disputate e 68 gol. Con la Juventus ha vinto cinque scudetti consecutivi, nel periodo denominato Quinquennio d'Oro mentre con la Nazionale allenata da Pozzo ha conquistato due Coppe del Mondo e una Coppa Internazionale. È l'unico, insieme a Cesare Maldini, ad aver partecipato ad una Coppa del Mondo sia come calciatore che come allenatore.