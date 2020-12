Stephen Appiah ha giocato nella Juventus dal 2003 al 2005 vincendo una Supercoppa Italiana e uno scudetto. Centrocampista ghanese, arrivò alla Juve dopo buone esperienze in Udinese, Parma e Brescia. Purtroppo non entrò nel cuore dei tifosi, anche grazie a una dichiarazione al veleno come "Fossi andato al Torino mi avrebbero trattato meglio".