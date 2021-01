Attraverso i propri profili social, la Juventus ha diffuso gli auguri di compleanno a una delle ultime bandiere della storia recente bianconera, se non l'ultima in ordine cronologico, Claudio Marchisio. Il Principino, nato il 19 gennaio 1986, compie oggi 35 anni. A carriera conclusa, i rimpianti sono per un calciatore che avrebbe potuto continuare ancora a lungo a scrivere la propria storia con la maglia della Juventus, se non fosse stato per la rottura del legamento crociato.