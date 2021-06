Tanti auguri di buon compleanno a Silvio Longobucco! #ForzaJuve pic.twitter.com/dFXEJDokpM — JuventusFC (@juventusfc) June 5, 2021

Nella prima grande Juventus degli anni Settanta, prima dell'avvento di Trapattoni in panchina, giocava anche il terzino calabrese Silvio Longobucco, che divenne grande in bianconero vincendo ben tre scudetti, dopodiché divenne un giocatore importante per il Cagliari. Oggi Longobucco compie 70 anni e, come sempre, la Juve si ricorda degli uomini che hanno contribuito a renderla grande