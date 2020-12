Compie oggi 51 anni Renato Buso, che ha giocato nella Juventus dal 1985 al 1989. Nel prosieguo della sua carriera, Buso ha vestito le maglie di Fiorentina, Sampdoria, Napoli, Lazio, Piacenza, Cagliari e Spezia. Ma quei primi anni della Juve, per quanto una squadra in declino dopo l'epopea di Platini, non si possono dimenticare. E non li ha dimenticati il club bianconero lo lanciò nel calcio professionistico e oggi gli rivolge gli auguri su Twitter.

Buon compleanno a Renato Buso pic.twitter.com/iWJXxvDp3U — JuventusFC (@juventusfc) December 19, 2020