La Juventus ricorda sempre con affetto i giocatori che ne hanno contribuito a fare la storia, e che compiono gli anni quel giorno. Oggi è il turno non solo di Alessandro Matri, ma anche di un ex difensore degli anni Ottanta, una delle bandiere che resero grande la Juve insieme ai vari Scirea, ​Platini etc etc



Si tratta di Sergio Brio, che oggi compie 65 anni: questo il post del club bianconero

Insieme abbiamo vinto

Tanti auguri di buon compleanno a Sergio Brio! pic.twitter.com/IB7qWAZWrE — JuventusFC (@juventusfc) August 19, 2021