Compie ben 86 anni oggi lo spagnolo, che militò nella Juventus negli Anni Sessanta. Proveniva dal Real Madrid, dove aveva giocato insieme a Puskas e Di Stefano, e venne alla Juve dove ebbe come compagno un certo Sivori. Dalle Coppe Campioni con il Real, passò a uno scudetto e una Coppa Italia in bianconero. Anche lui ha la sua stella nella "Walk of Fame" fuori dall'Allianz Stadium. La Vecchia Signora non si è dimenticata di lui e oggi gli ha fatto gli auguri su Twitter.