Marco Antonionasce l'8 agosto del 1966 a Milano. Cresciuto come difensore nel Como, si trasferisce nel 1987 al Bologna, dove si fa notare dalla, che lo porta a Torino nel 1990. Passato in prestito alla Roma un anno dopo, torna in bianconero nel 1992, salvo poi chiudere la carriera tra Bologna, Vitesse e Dundee. Nelle due stagioni alla Juventus colleziona, vincendo una Coppa Uefa. Ecco gli auguri del club nel giorno del suo compleanno: