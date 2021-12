Giornata speciale, quella di oggi, per un ex bianconero. Si tratta di Kwadwo, che festeggiaessendo nato il 9 dicembre 1988. Attualmente svincolato, il centrocampista ghanese ha vestito la maglia delladal 2012 al 2018, collezionando 116 presenze e 4 reti, per poi proseguire la sua carriera in Italia con le più brevi esperienze all'Inter e al Cagliari. A lui gli auguri di buon compleanno del club bianconero, che gli ha voluto dedicare un messaggio su Twitter.