Ricordate il gol di Simone Zaza in zona Cesarini che consentì alla Juventus di battere il Napoli in una memorabile sfida scudetto? Un momento iconico della prima gestione Allegri alla Juve!La Juve, che ha l'abitudine di ricordarsi dei suoi ex giocatori nel giorno del loro compleanno,Così come stamattina li ha rivolti a Bentancur che compie 24 anni.