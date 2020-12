Attraverso i propri profili social, oggi lasi è premurata di augurare un buon compleanno ad uno juventino del passato, Totòche compie 56 anni. L'ex calciatore ha giocato per tre anni con la casacca bianconera, raccogliendo 90 presenze totali e 26 gol. Grazie alle buone prestazioni alla Juventus, Schillaci fu convocato in Nazionale per il mondiale di Italia '90 che visse da assoluto protagonista venendo premiato come miglior giocatore del torneo e miglior cannoniere con 6 reti. Alla fine di quella stagione, arrivò secondo nella classifica del Pallone d'Oro, alle spalle di ​Matthäus.