Moreno Torricelli è stato uno dei giocatori più emblematici della prima Juventus di Lippi, quella che alzò al cielo di Roma nel 1996 l'ultima Champions League bianconera. Un passaggio dai dilettanti al pantheon calcistico senza tappe intermedie, un giocatore di rara generosità di cui la Juve non si è dimenticata: oltre a essere opinionista fisso a JTV, oggi il club gli ha rivolto gli auguri di buon compleanno su Twitter in un modo molto speciale. Torricelli oggi spegne infatti 51 candeline e la Juve gli ha dedicato, oltre alla solita foto social, un'emozionante clip sulle sue giocate in bianconero!