Dal sito ufficiale della Juventus: "Un compleanno di lavoro, più che mai, quello di Rodrigo Bentancur.



Il talentuoso centrocampista bianconero è impegnato con la sua Nazionale, peraltro proprio in queste ore, nell'avventura in Copa America 2021, e proprio oggi spegne 24 candeline.



Solo 24 anni per lui ma una storia bianconera già lunga e non priva di grandi soddisfazioni. Rodri è bianconero dal 2017 e ha già messo in bacheca 3 Scudetti, 2 Coppe Italia e altrettante Supercoppe Italiane, con una presenza diventata man mano fissa nel centrocampo juventino. Un palmarès, il suo, che si aggiunge ai due Campionati e alla Coppa d'Argentina alzati con il Boca, prima di arrivare in Italia.



Sappiamo che oggi ci sarà poco tempo per festeggiare, per lui, ma siamo sicuri che i nostri auguri gli arriveranno dall'altra parte dell'Oceano.



Feliz Cumple, Rodri!"