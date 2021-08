Pippo Inzaghi ha gonfiato le reti avversarie con la maglia della Juventus per quattro stagioni. Poi è diventato una leggenda del Milan, ma quattro annate insieme a Zidane, Del Piero e compagnia non si possono dimenticare. E la stessa Juve, come sempre, non ha dimenticato questo grande giocatore che ha fatto parte della storia del club.

Questi gli auguri di buon compleanno"ufficiali" via social a Inzaghi, oggi allenatore del Brescia, che compie 48 anni