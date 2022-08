Quando oggi vediamo giocatori come Di Maria e Pogba incantare con la maglia della Juventus, è bene ricordare come il ciclo vincente della Juve nello scorso decennio sia nato sotto il segno del... mitra!Sì, perché uno dei primi bomber dei bianconeri allora allenati da Conte fu Alessandro, il mitra per l'appunto, un attaccante rimasto nei cuori juventini. E che oggi compie 38 anni.