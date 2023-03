Julio Cesar da Silva o, più semplicemente,ha giocato con la Juventus dal 1990 al 1994. Giocando 126 partite e vincendo una Coppa UEFA nel 1993. Nato a Bauru, in Brasile, l’8 Marzo del 1993, Julio Cesar è stato un buon difensore dell’era moderna ed è uno degli ‘scarti’ che la Juventus cedette al Borussia Dortmund nei primi anni ’90 per poi perdere la finale di Champions (che allora si chiamava Coppa dei Campioni) de 1997 proprio contro i tedeschi. In Germania Julio Cesar vinse anche due Bundesliga.Il prodotto del vivaio del Noroeste e del Guaranì, prima di diventare calciatore, lavorò come manovale, lustrascarpe, rivenditore di orologi e persino come lavamacchine. Arrivato in bianconero dal Montpellier per 850 milioni di lire, l’ex difensore brasiliano aveva iniziato la sua carriera europea nel Brest. Oggi è un procuratore sportivo.