Dal sito ufficiale della Juventus: "Energia, determinazione, voglia di fare e di mettersi a disposizione: sono queste le caratteristiche principali di Gianluca Frabotta, che oggi compie 22 anni.



Un compleanno festeggiato alla fine della sua prima stagione nel mondo della Prima Squadra, ma non certo nel mondo Juve, dato che Gianluca ha saputo partire dall'Under 23 per ricavarsi, gradualmente, uno spazio consistente, fatto di 17 presenze, di cui una in Champions League e una in Coppa Italia, contro la Spal, quando è arrivato anche il suo primo gol.



Una Supercoppa Italiana e una Coppa Italia nel palmarès di Gianluca, cui auguriamo, e di cuore, buon compleanno!"