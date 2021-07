Buon compleanno a Paolo Di Canio! pic.twitter.com/01MG26ZnVz — JuventusFC (@juventusfc) July 9, 2021

Paolo Di Canio, oggi apprezzato commentatore Sky specializzato sul calcio inglese ma non solo, spegnecandeline. Nella sua carriera di attaccante ha giocato anche tre anni nella Juventus, a inizio anni Novanta, ragion per cui oggi il club bianconero gli ha rivolto gli auguri via Twitter, come sempre per i propri ex giocatori. Il nome di Di Canio è legato soprattutto a due squadre dove ha militato: la Lazio e il West Ham.