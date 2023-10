Mattiacompie oggi 31 anni! Compleanno all’insegna del lavoro per lui, con la voglia di inseguire ancora grandi obiettivi in bianconero. A cominciare proprio da oggi, dove spera di poter festeggiare nel modo migliore: con un veloce ritorno in campo.Desci, tornato in bianconero due stagioni fa dopo la parentesi in Francia con la maglia del Lione, con lavoro e spirito di sacrificio si è messo a disposizione della squadra, rispondendo sempre presente quando chiamato in causa da Mister Allegri.Buon compleanno, Mattia!