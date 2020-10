Quanti Conte gravitano attorno alla Juventus. Da Antonio, ex allenatore bianconero oggi all'Inter, a Mirko, vice di Zauli sulla panchina dell'Under 23. Ma non solo. Nella lista c'è da aggiungerne uno meno celebre, a cui oggi vanno fatti gli auguri di buon compleanno: Mauro Conte, che compie 51 anni. Nato a Conegliano Veneto, stesso paese di Alex Del Piero, arrivò in bianconero qualche anno prima del suo illustre concittadino, senza riuscire però a rimanerci a lungo. La Juve lo prelevò nel 1987 dall'Udinese: giocò nella Primavera juventina esordendo anche in Coppa Italia in una sconfitta col Pisa. Sarebbe stata la sua unica presenza, dopodiché avrebbe girato l'Italia militando prevalentemente in Serie C. Ruolo: ala destra.