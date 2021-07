Tra i profili seguiti dalla Juventus per prendere il posto di Gigi Buffon come vice Szcesny, c'è anche il nome didella Sampdoria. Il portiere classe '97 è cresciuto nel settore giovanile dei bianconeri e sarebbe il profilo giusto per inserirlo nelle liste come 'prodotto del vivaio', ma secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport il grande ostacolo sarebbe rappresentato dalla valutazione che fa la Samp: per Audero, infatti, vorrebbero almeno 20 milioni di euro.