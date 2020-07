Tra i nomi per l’attacco bianconero, dalla Francia hanno accostato Pierre-Emerick Aubameyang alla Juventus. L’attaccante dell’Arsenal, seguito anche dall’Inter, non ha ancora trovato l’accordo con il club per il rinnovo di contratto, in scadenza nel 2021. Sull’argomento, è stato lo stesso ex Dortmund a dare qualche indizio sul suo futuro. Come riporta FcInterNews.it, nel corso di una diretta Instagram, un tifoso dei Gunners gli ha chiesto di sbattere le palpebre se firmerà il rinnovo. Aubameyang ha risposto facendo un occhiolino alla telecamera, prima di farne un altro accompagnato da sogghigni.