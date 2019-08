Come sottolinea Money.it, la Juve ha annunciato l'apertura di una branch a Hong Kong. Cos'è un branch? Un modello di business, che si addice a quelle aziende che intendono mantenere il proprio centro, amministrativo e di produzione, in Italia ma, allo stesso tempo, desiderano acquisire una presenza diretta sul mercato di riferimento. La presenza della Juventus in APAC, ossia l'area Asia-Pacifico, è testimoniata dalle partnership con Konami, Ganten e Linglon, oltre alla China Bank e Costa Cruises. Così la Juve punta a porre le basi per una pianificazione di attività a lungo termine e dalle fondamenta strutturate.