Tutto dipende da «questioni di una certa serietà» e, quindi, si rende opportuna la trasmissione degli atti alla corte di Cassazione. E' quanto scrive il Corriere della Sera, che aggiunge: "Come spiegato dal giudice: «Nel caso in esame Juventus Fc spa ha utilizzato il sistema Sdir che, secondo la pubblica accusa, differisce sensibilmente dal precedente sistema Nis, al fine dell’individuazione del luogo di consumazione del reato mentre, secondo le difese, i due sistemi sarebbero sostanzialmente equipollenti». E ancora: «In tema di aggiottaggio informativo appare sussistere un contrasto giurisprudenziale in ordine all’individuazione del “locus commissi delicti”, già in vigenza del sistema Nis». Senza dimenticare che, «la complessità della vicenda comporterebbe un’eventuale attività processuale verosimilmente articolata e di non breve momento»".La palla, quindi, passa subito alla Cassazione, decidendo una volta per tutte anche «evitando — nell’eventualità — il rischio di una inutile celebrazione di processi, anche in più gradi di giudizio, per l’erronea dichiarazione o attribuzione di competenza».Nel mirino il comunicato stampa del 20 settembre 2019, relativo al bilancio d’esercizio chiuso al 30 giugno dello stesso anno.Ma quali sono i precedenti giurisprudenziali? Come scrive il Corriere, "il caso Antonveneta, dove fu deciso che «è nel mercato che si consuma il reato e, quindi, nel luogo in cui ha sede la società di gestione del mercato stesso» (Milano, come pure qui sostengono le difese); e il caso Parmalat, dove «si è dato rilievo al momento in cui la notizia viene “inviata” dall’ufficio della società a ciò preposto, essendo questo il momento in cui la notizia stessa “esce dalla sfera del soggetto attivo”». Quella volta Milano, poiché là avevano sede gli uffici di Par.Fin.