La Juventus nei prossimi giorni incontrerà Andrea D'Amico, agente di Nicolò Fagioli. Stando a quanto rifersice il Corriere dello Sport l'intenzione della Juve è quella di prolungargli il contratto attualmente in scadenza nel 2023 fino al 2026 e di provarlo nel corso della preparazione estiva agli ordini di Massimiliano Allegri. Una chance per il giovane dopo l'ottima stagione alla Cremonese conquistandosi la promozione in Serie A.