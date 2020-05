Dopo Cristiano Ronaldo, arrivato ieri sera a Caselle, questa sera tocca al difensore olandese De Ligt. Secondo quanto riportato nell'edizione delle 21.30 di Sky Sport 24, in serata la Juventus aspetta il rientro del difensore centrale. Il calciatore, volato la scorsa settimana insieme alla fidanzata Annekee Molenaar in Olanda dovrà svolgere le due settimane di ulteriore quarantena precauzionale nella casa di Torino, come da protocollo legislativo. Insomma, tutti stanno tornando alla base e pronti per la prossima e 'possibile' ripresa del campionato di serie A.