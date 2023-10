La spinta dei 40mila per tornare lassù, almeno per una notte, aspettando Inter e Milan. Stasera la, contro il Verona, si gioca la chance di balzare in vetta da sola. Non capita dai tempi dello scudetto vinto da Maurizio Sarri nel 2020. Allora, lo Stadium era vuoto a causa della pandemia. Stavolta, i bianconeri potranno usufruire della carica dei propri tifosi, che stanno vivendo con ritrovato entusiasmo l’avvio di stagione della squadra di Massimiliano Allegri. La vittoria in casa del Milan ha “gasato” ulteriormente il mondo Juve, con la risposta che arriva pure dagli spalti: sold out con i gialloblù, se si esclude una fetta dei biglietti riservati agli ospiti. «Avremo bisogno del pubblico», ha detto non a caso Max alla vigilia. Ne scrive Gazzetta.