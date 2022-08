Come racconta Calciomercato.com, nei prossimi giorni potrebbero arrivare nuovi sviluppi anche sul fronte. Per il primo c'è da giorni accordo totale con il Monza: sarà un prestito secco per il quale si attende solo il via libera dei bianconeri che in questi giorni stavano capendo come muoversi a centrocampo tra entate e uscite, la mancata cessione di Rabiot non dovrebbe influire sulla buona riuscita del trasferimento. Su Fagioli ci sono Cremonese e Sampdoria.