. Sono pronti altri botti in casa Juventus, con il calciomercato bianconero che non si fermerà nonostante la tournée americana. Se la cessione di Matthijs de Ligt è stata già colmata con il centrale brasiliano, è proprio il ricco addio ad alimentare altri sogni per i tifosi bianconeri. L’obiettivo è mettere a disposizione di Massimiliano Allegri la rosa più competitiva possibile per ritornare ai livelli che competono al club, in Italia come in Europa. In difesa serve un nuovo rinforzo, così come a centrocampo, mentre in attacco, numericamente, mancano due giocatori rispetto alla scorsa stagione: Bernardeschi e Morata. Se la pista per il secondo è sempre viva, per sostituire il primo il nome caldo è sempre quello di Zaniolo, con Kostic ora decisamente più indietro.- La Juve, però, prima deve tagliare, per alleggerire i costi ma anche per non rischiare di trovarsi con troppi giocatori sul groppone. Ramsey e Arthur sono senza dubbio i primi della lista, con Rabiot un passo più indietro. Il francese, in scadenza di contratto tra un anno, potrebbe partire a zero il prossimo anno. Dopo Dybala, Bernardeschi, Morata, De Ligt, Chiellini, altri tre nomi sul mercato, cessioni da fare (almeno due) prima di accendere la miccia e aspettare i nuovi botti.