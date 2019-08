Your browser does not support iframes.

Una magia di Dybala e Trieste vien via così, veloce. Non è stata una partita facile, ma il risultato e un Paulo ritrovato aiutano ad affrontare con il sorriso la sfida con il Parma, quella che aprirà il campionato di Serie A tra appena 7 giorni. Vince la Juve, dunque, ma ad aumentare l'attesa via social ci hanno pensato i giocatori della Juventus. A partire dal protagonista, dalla Joya. Che 'urla' a gran voce un 'Fino alla fine' che sembra raccontare la sua storia: praticamente ceduto, si è ripreso il bianconero a furia di 'no' e di prestazioni. Sta cambiando completamente la storia, Paulo. E insieme ai compagni si appresta a decidere le sorti dell'intera Juventus.



Nella gallery dedicata, tutte le reazioni dei giocatori!