Il ritorno di Paul Pogba alla Juve è sempre più vicino, ma non basta. Alla Continassa la linea non cambia: il Pogback è considerata la soluzione migliore e più fattibile per rinforzare il centrocampo e il pressing aumenta. Anche se l'affare ancora non è completo, la fiducia c'è e anche gli incontri. Questo, però, non significa ancora sicurezza, quella si avrà soltanto alle firme. La Juventus vuole Pogba e Pogba vuole tornare a casa, eppure, spiega Tuttosport, bisogna prestare attenzione a Psg, Manchester City e Real Madrid. Pogba non ne farà una questione di soldi, vuole tornare ad essere il centrocampista più forte del mondo, e questo gli basta. Tutti motivi che spingono verso il sì, ma la preoccupazione di un inserimento c'è e così la Juventus vuole evitare un rischio.



L’ALTERNATIVA - Se tutto andrà secondo programmi, scrive Tuttosport, presto Pogba e la Juventus inizieranno le nozze bis. In attesa della chiusura, come è normale che sia, alla Continassa continuano a tenere monitorate le alternative. La scorsa settimana c’è stato un nuovo contatto per Milinkovic Savic. Ma le richieste della Lazio (non meno di 50-60 miioni) riducono il margine di manovra della Juventus.