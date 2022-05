Fase di stallo nelle trattative per il futuro di Ivan Perisic. Dopo l'incontro di ieri tra l'Inter e i suoi agenti, ora il club nerazzurro aspetta la decisione sulla proposta di rinnovo dell'esterno croato, che intanto però sta valutando anche le alternative che arrivano dall'Inghilterra e dalla Juve. Gli stessi bianconeri restano alla finestra, in attesa di capire la scelta del giocatore per poi tentare un eventuale affondo.