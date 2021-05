Fabio Paratici in scadenza di contratto. E questo vuol dire tutto e niente, perché già altre volte è arrivata la firma per il rinnovo a ridosso del termine ultimo. Ma in un’annata tormentata come questa, ogni giorno sul calendario della Juventus è decisivo. Lo spettro dell’Europa League aleggia sulla Continassa, a fine stagione Agnelli, se incasserà la fiducia del cugino Elkann, prenderà delle decisioni ed alcune di essere investiranno l’area sportiva, tutta in scadenza. Come scrive Tuttosport, le strade sono due: confermare il dg Paratici in blocco con i suoi uomini di fiducia, oppure separarsi e promuovere il suo braccio destro Cherubini, affiancato da Manna, il ds dell’Under 23. Nedved, invece, può rimanere in entrambi i casi.