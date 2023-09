Il 5 ottobre rappresenterà una data cruciale per. In quella giornata, verranno eseguite lein seguito alla sua positività ai metaboliti del testosterone, un episodio che ha destato grande attenzione dopo la partita contro l'Udinese.La Juventus, nel frattempo, si prepara a prendere una decisione in merito alla sua situazione. Il club ha dimostrato solidarietà nei confronti di Pogba, ma è evidente che in caso di squalifica, la sua condotta verrà riconsiderata in modo significativo.In caso di conferma della positività, l'ipotesi più probabile sarà ladi, il quale è in scadenza il 30 giugno 2026. Questa situazione, tuttavia, creerebbe un vuoto nel centrocampo della Juventus, e al momento non sembrano esserci piani per riempirlo con l'arrivo di giocatori svincolati. In generale,Con il campionato e la Coppa Italia come principali competizioni da affrontare, l'organico attuale viene considerato più che sufficiente, anche dal punto di vista numerico. La società ha l'intenzione di dare maggiore spazio ai giovani talenti, in particolare a Miretti, ma il tecnico bianconero è anche interessato al giovane classe 2005 Yildiz.Sebbene gennaio sia ancora lontano, si prevede che non ci saranno movimenti significativi sul mercato, a meno di colpi di scena inaspettati. La Juventus sta già pianificando le strategie per la prossima stagione, valutando i profili di giocatori potenzialmente interessanti. Va sottolineato che si tratta al momento solo di idee e non di obiettivi dichiarati.. Inoltre, non va trascurato il nome di, che in estate è stato molto vicino a un trasferimento all'Inter. Tutto questo fa parte della strategia di pianificazione della Juventus in vista delle sfide future.