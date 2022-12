C'è ancora attesa da parte della Procura di Torino per avere una data perin cui affrontare il caso Juventus. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport,Mentre la prossima settimana, la Cassazione potrebbe pronunciarsi in merito a un’altra richiesta: lo spostamento della sede dell’eventuale processo da Torino a Milano o Roma, come chiesto dalla Juve. Una mossa giustificata dal fatto che il reato più grave contestato, ossia quello di manipolazione del mercato azionario, si sarebbe consumato proprio nel capoluogo lombardo, con riferimento a Piazza Affari. A Roma, invece, sono stanziati i server della Borsa. E, come riporta Calcio&Finanza,Il 27 dicembre è fissata la riunione del CdA dimissionario della Juve per l’approvazione da parte degli azionisti del bilancio corrente, rivisto in parte secondo indicazioni Consob.