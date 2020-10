Secondo quanto riferito dal sito ufficiale del club bianconero tutto il gruppo squadra è risultato negativo ai tamponi e quindi potrà interrompere l'isolamento: bolla rotta, dunque, stavolta senza nessun anticipo e ogni cosa secondo protocollo. Resta in quarantena Weston McKennie, ancora positivo al tampone. Grande attesa, invece, c'è per l'esito del tampone di Cristiano Ronaldo lui invece ancora positivo e in isolamento presso la sua abitazione.