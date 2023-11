È atteso per il pomeriggio di oggi l'annuncio del rinnovo di contratto di Nicolò, che laha scelto di blindare nonostante al momento sia squalificato per il caso scommesse. Il centrocampista ha già firmato il nuovo accordo che prevede la sua permanenza in bianconero fino al 2028, a testimonianza della grande fiducia che il club nutre nei suoi confronti. A breve, quindi, si avranno tutti i dettagli.