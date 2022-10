L'attesa finalmente sta per finire, quella per rivedere in campodopo 9 mesi, da quel bruttissimo infortunio al ginocchio contro la Roma.dopo aver ripreso ad allenarsi parzialmente con il gruppo, ha aumentato l'intensità allenamento dopo allenamento con ottimi risultati. Come riporta Tuttosport, la sfida contro il Torino potrebbe essere stata l'ultima in cui l'ex Fiorentina non ha partecipato. Contro lgara in programma venerdì alle 20:45, Chiesa potrebbe tornare almeno tra i convocati. I tifosi bianconeri e Massimiliano Allegri lo sperano.